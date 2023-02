Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 09/02/2023 10:00

Rio - O treinador Jorge Jesus, de 68 anos, tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2023, porém, o português não deverá renovar seu vínculo. De acordo com informações do portal "UOL", o Mister fez um aceno à CBF, em relação ao futuro comandante da seleção brasileira, e também ao Flamengo.

Atualmente, o Fenerbahçe, equipe de Jorge Jesus, está na segunda colocação do Campeonato Turco, com nove pontos de desvantagem para o líder Galatasaray. A competição terminaria em maio, porém, por conta do grave terremoto que aconteceu no país no começo da semana, a sua continuidade ficou indefinida.

Até o momento, Jesus comandou o Fenerbahçe em 35 partidas, com 22 vitórias, sete empates e cinco derrotas. O treinador é considerado um dos alvos da CBF ao lado de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, José Mourinho, da Roma, Luis Enrique, sem clube, e Abel Ferreira, do Palmeiras.

Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus também pode ser uma possibilidade para o clube carioca. Vítor Pereira tem apenas seis jogos no comando do Rubro-Negro, mas ele já está sendo pressionado no cargo após a perder a Supecopa do Brasil para o Palmeiras e o fiasco no Mundial de Clubes com a derrota na semifinal da competição para o Al Hilal, da Arábia Saudita.