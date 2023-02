Técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage conquistou a Copa América de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage conquistou a Copa América de 2022Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/02/2023 12:12

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (9) as três finalistas ao prêmio de melhor técnica do futebol feminino em 2022, e a comandante da seleção brasileira, Pia Sundhage é uma das concorrentes. A sueca disputa o troféu The Best com a holandesa Sarina Wiegman, da Inglaterra, e a francesa Sonia Bompastor, do Lyon.



Em 2022, Pia comandou a seleção brasileira feminina em 19 partidas, com 12 vitórias, três empates e quatro derrotas. Foram 45 gols marcados e 14 sofridos.



Ela foi campeã da Copa América do ano passado com 100% de aproveitamento em seis jogos. O Brasil não sofreu gol e marcou 20 vezes.



A cerimônia de premiação acontecerá em 27 de fevereiro, em Paris. Técnicos e capitãs das seleções, assim como um jornalista de cada federação e torcedores cadastrados na Fifa escolherão a melhor técnica de 2022 no futebol feminino.