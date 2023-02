Daniel Alves está preso na Espanha acusado de agressão sexual - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/02/2023 12:13

A ex-esposa de Daniel Alves, Dinorah Santana voltou a defender o jogador, que está preso na Espanha, acusado de estupro por a uma jovem, de 23 anos, na noite de 30 de dezembro, na boate Sutton, em Barcelona. Em entrevista ao jornal espanhol "Sport", a mulher afirmou que o brasileiro seria incapaz de cometer o ato.

"Não acreditamos no que está acontecendo. É incrível. Nem no pior pesadelo poderíamos imaginar algo assim. Nós não estamos bem. Está ficando muito complicado a cada dia que passa. Eles estão condenando Dani anteriormente, sem ter sido julgado. Dani seria incapaz de desonrar uma mulher. Fui casada com Dani durante 10 anos e nos conhecemos há 22. Todo mundo sabe quem ele é e também sabe que não seria capaz de fazer essas coisas. A situação dói muito", pontuou.

Dinorah Santana, que também é ex-sócia e tem dois filhos com Daniel Alves, afirma que o brasileiro está sendo vítima de um julgamento precipitado por conta das informações que vem sendo divulgadas pela imprensa espanhola.

"Todos julgam pelas informações geradas na imprensa, que não são inteiramente verdadeiras. E cada um faz seu próprio julgamento. Os fatos serão conhecidos por juízes, advogados… A situação é julgada pelo que foi ouvido, mas ninguém tem acesso a prova do que realmente aconteceu", concluiu.

Daniel Alves, de 39 anos, teve seu contrato rescindido com o Pumas, do México, e perdeu seus patrocínios após as acusações. Ele está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, sem direito a fiança. O atleta está no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, e nega as acusações de estupro.