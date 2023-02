Michele Umezu - Divulgação

Michele Umezu Divulgação

Publicado 09/02/2023 13:52

Rio - Além de empresária, fisiculturista e estudante de Biomedicina, Michele Umezu atua como consultora para auxiliar mulheres a aumentar a autoestima. Ela faz acompanhamento e auxilia as clientes a terem um novo visual.

fotogaleria

"Eu gosto de trabalhar com acompanhamento ou “consultoria”mensal atuando como referência para incentivar a cliente “mulheres” com baixa autoestima, motivando a manter o visual proposto. A terem uma alimentação saudável simples e com o propósito", explica.Através do protocolo MU beauty, as clientes têm motivação fitness, acompanhamento e tratamentos estéticos de alta performance. A empresária fala sobre as vantagens de contratar o programa."Quando você contrata um especialista, ele irá lhe sugerir, produtos de tratamentos respeitando suas características e necessidades, exemplo: Desde shampoo específico para você, manutenção em casa, cremes, cores de makes, moda, dicas de onde encontrar os produtos e profissionais", conta.Michele é atleta campeã oito vezes no fisiculturismo e está fazendo um curso internacional de Personal Trainer."Já tenho experiência em campeonatos e sempre amando esse mundo Fitness.Além da experiência na área de beleza e bem-estar. Tenho mais de 100 cursos na área, inclusive em Cingapura, Tóquio e Tailândia", finaliza.