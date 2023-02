Rodrygo provocou o Flamengo após eliminação no Mundial de Clubes - Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 09/02/2023 13:21

Atacante do Real Madrid, o brasileiro Rodrygo está sofrendo ataques nas redes sociais após declarar que já esperava a eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal. As mensagens ao jovem relembraram, principalmente, o pênalti que o jogador perdeu no jogo que desclassificou a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia nas quartas de final.

"Sendo sincero, a gente sabia que seria difícil para o Flamengo passar. Estavam todos apostando que seria o Al Hilal e esperávamos que a final fosse contra eles mesmo, e foi o que aconteceu. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar", disse o jogador em entrevista após a goleada de 4 a 1 do Real Madrid sobre o Al Ahly.

A fala não agradou muitos rubro-negros e, em resposta, um torcedor respondeu no Twitter: "Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Brasil passar da Croácia, ninguém esperava que o Rodrygo convertesse o pênalti, estava todo mundo aqui apostando na Croácia".

"O mundo dá voltas. Vamos ver o que o futuro reserva para você. Até porque o seu passado recente profissionalmente foi uma merd*! VOCÊ foi o responsável pela eliminação do Brasil na Copa", disparou outro torcedor.

O ataque nas redes ainda rendeu comentários sobre a final do torneio: "Pro Al Hilal ser campeão é só falar que a taça do Mundial pesa o mesmo que um bebê que o Rodrygo some na hora...", provocou outro internauta.

O campeão do Mundial de Clubes será definido no duelo entre Real Madrid e Al Hilal, neste sábado (11), às 16h de Brasília, no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos. Enquanto isso, o Flamengo disputará o terceiro lugar contra o Al Ahly, também no sábado, às 12h30, no estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos.