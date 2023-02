Lionel Messi - Divulgação / PSG

Publicado 09/02/2023 15:27

O presidente do Barcelona respondeu ao comentário do irmão de Messi que disse que o craque argentino só voltaria para o Barça se o dirigente fosse expulso do clube. O parente do astro chamou Joan Laporta de ingrato por ele não ter chegado a um acordo pela permanência do jogador nos Culés em 2021 depois de tudo o que ele fez pelo clube. O mandatário, por sua vez, contornou a situação e não deixou afetar sua boa relação com o camisa 10 do PSG.

"É óbvio que Messi é patrimônio do Barcelona e temos orgulho de que o tivemos, o melhor do mundo e com certeza da história. Mas ele é jogador do PSG, e por respeito ao jogador e ao PSG não vou falar. Soube do que ele disse, ele se desculpou. O que ele disse é compreensível. Não vamos dar importância. Isso não afeta a relação entre Leo e Barcelona", disse Laporta.

Antes de receber a resposta de Joan Laporta, o irmão de Messi se desculpou. Em publicação nas redes sociais, ele disse ser muito grato à Catalunha e ao Barcelona.

"Quero me justificar pelo que disse nas redes sociais, só estava com meu filho e amigos fazendo uma brincadeira. Como vou pensar isso de um clube tão grande como o Barcelona e sua história, que deu muito à minha família e ao Leo. Para nós, a Catalunha é a nossa segunda casa e isso é do conhecimento público. Sinto muito e peço desculpas a todos, especialmente aos torcedores do Barcelona", escreveu no Instagram.