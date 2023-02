Prédio da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Publicado 09/02/2023 17:29

Na próxima semana será realizado o Conselho Técnico da Série A que promete mudanças significativas no regulamento da competição. A principal delas é o aumento de estrangeiros, passando de cinco para sete jogadores relacionados por partida. Esse pedido foi formalizado pelo São Paulo no final do mês passado e ganhou apoio de outros clubes.

A CBF vai levar essa reivindicação ao Conselho Técnico e a decisão será tomada exclusivamente pelos clubes. A entidade irá apenas dar um parecer sobre o tema, apresentando um estudo que mostrará os prós e contras em relação ao aumento de estrangeiros nos jogos do Campeonato Brasileiro.

Mesmo se o parecer da CBF for contrário ao aumento de estrangeiros, a entidade ressaltou que quer resolver a questão de forma democrática, deixando a decisão aos clubes. O tema será colocado em votação e a escolha da maioria vai prevalecer.



De acordo com a apuração do LANCE!, cerca de 11 clubes da Série A são favoráveis ao aumento de estrangeiros entre os relacionados. Essa quantidade é suficiente para aprovar a mudança.



O Cruzeiro é o único clube da Série A que não conta com "gringo" no elenco. Em compensação, o treinador, Paulo Pezzolano, é uruguaio. No ano passado, 121 jogadores estrangeiros de 13 nacionalidades diferentes terminaram a temporada em clubes brasileiros.