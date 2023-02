Messi fez história ao conquistar a Copa do Mundo pela Argentina - AFP

Messi fez história ao conquistar a Copa do Mundo pela ArgentinaAFP

Publicado 10/02/2023 18:21

A Argentina vive grande crise financeira e o Banco Central do país tem realizado mudanças na economia. Segundo a apuração do jornal "La Nación", uma alteração estudada é instauração de uma cédula de 10 mil pesos (cerca de R$ 275) com o rosto de Lionel Messi ou de Diego Maradona.

A presidente do Banco Central argentino, Silvina Batakis, confirmou o interesse de adicionar novas cédulas à economia do país em entrevista à rádio "Con Vos". Ela também abordou as dificuldades econômicas atuais do país.



"Não dá para esconder a questão da inflação atrás de um projeto de lei, então entendo que é algo que está sendo discutido no Executivo junto ao Banco Central", afirmou a economista.



Na visão de Batakis as novas cédulas precisam se comunicar com o coração do argentino. Para isto, a presidente do Banco Central estuda estampar o rosto de Lionel Messi na nota, em homenagem ao título da

Copa do Mundo de 2022. O nome de Diego Maradona também está incluso na disputa.



No início do mês, o governo argentino confirmou a emissão da nova nota de 2.000 pesos, dobrando o valor de face da maior cédula do país. A iniciativa é para combater a inflação no país que atingiu a marca de 95% ao ano.