Lewis Hamilton é heptacampeão mundial da Fórmula 1 - GIUSEPPE CACACE / AFP

Lewis Hamilton é heptacampeão mundial da Fórmula 1GIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 02/03/2023 14:15

Bernie Ecclestone voltou a atacar Lewis Hamilton. Em entrevista ao F1-Insider, o ex-chefe da Fórmula 1 relembrou o escândalo da corrida de Singapura, em 2008, lamentou o vice do brasileiro Felipe Massa no mesmo ano, e alfinetou o piloto britânico da Mercedes.

"Decidimos não fazer nada, queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA (Federação Internacional do Automobilismo). Assim, Hamilton recebeu a taça e tudo ficou bem", disse Ecclestone.

"Tínhamos informações suficientes naquele momento para investigar o assunto. Segundo o regulamento, devíamos ter anulado a corrida em Singapura por essas condições. Isso significa que não haveria repercussão à classificação do Mundial. Felipe Massa se tornaria campeão mundial", completou.

No GP de Singapura de 2008, o piloto brasileiro Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, recebeu ordens do chefe Flavio Briatore e do engenheiro Pat Symonds, da Renault, para colidir no muro da curva 14 do Circuito de Marina Bay, para beneficiar o companheiro de equipe Fernando Alonso.



No momento do acidente, o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, liderava a corrida. O intuito era aproximar o bicampeão espanhol do brasileiro com o safety car, mas um erro da equipe italiana nos boxes atrapalhou Massa, que terminou a corrida sem pontuar e viu Hamilton aumentar a vantagem na corrida pelo título.

"Hoje me solidarizo com Massa, sinto muito por ele. Ele gahou a corrida em casa, em São Paulo, mas foi enganado e não levou o título. Hoje eu teria feito as coisas de outra forma. Por isso para mim, Michael Schumacher segue sendo o único campeão mundial recordista, mesmo que as estatísticas digam o contrário", afirmou.

Esta não foi a primeira vez que Bernie Ecclestone atacou Lewis Hamilton durante uma entrevista. No ano passado, o ex-chefão da Fórmula 1, que chegou a declarar que levaria um tiro por Vladimir Putin e saiu em defesa da invasão russa na Ucrânia, também defendeu Nelson Piquet após as declarações racistas contra o piloto britânico da Mercedes.

"Eu não sei por que continuamos a dar palco a estas vozes velhas, porque estão falando sobre nosso esporte e queremos ir a um lugar completamente diferente. Não é representativo, eu penso, de quem somos como esporte agora e onde planejamos estar", rebateu Hamilton na época.

A temporada de 2023 da Fórmula 1 começa neste fim de semana. O primeiro desafio será na corrida do Bahrein, no domingo (5), às 12h (de Brasília). Hamilton busca o seu oitavo título, mas terá que superar a concorrência de Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari.