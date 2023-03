Daniel Alves está preso na Espanha acusado de agressão sexual - Lucas Figueiredo/CBF

Daniel Alves está preso na Espanha acusado de agressão sexualLucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/03/2023 13:13

Os advogados de Daniel Alves estudam uma nova investida para tentar inocentar o atleta da acusação de agressão sexual, realizada por uma jovem de 23 anos, no início do ano. Segundo as informações apuradas pelo jornal espanhol "El Periódico", a defesa pede um teste psicológico na mulher que fez a acusação.

A batalha jurídica para que o pedido seja aceito no tribunal é traçada pelo principal advogado do brasileiro no caso, Cristóbal Martell. O especialista em direito penal busca a confirmação do teste para provar uma possível "distorção narrativa" da jovem que acusa o jogador de estupro.

Jesús Albala, jornalista do portal espanhol, falou sobre o surpreendente pedido da defesa de Daniel Alves. De acordo com informações dos últimos dias, o juiz do caso ordenou ao Instituto Médico Legal que fizesse um laudo pericial sobre possíveis traumas da vítima após o ocorrido. A defesa do brasileiro aproveita o gancho para incluir o teste psicológico.



"O advogado Cristóbal Martell entrou com um pedido para que um perito intervenha nesse teste psicológico, ou seja, um profissional pago por Dani Alves. E para gravar aquele teste psicológico. Eventos completamente inusitados em um tribunal", disse o repórter espanhol.

Os últimos acontecimentos levam a pensar que a defesa do lateral busca questionar a "veracidade das declarações da vítima" e comprovar uma "narrativa distorcida" dos fatos. A intenção é evidenciar que a relação de Daniel Alves com a jovem foi consensual.

RELEMBRE O CASO

Daniel Alves está preso em um presídio espanhol desde o último dia 20 de janeiro, após ser acusado de ter estuprado uma jovem em uma boate na região de Barcelona. A defesa do jogador falhou em não conseguir fazer com que o atleta respondesse o processo em liberdade.



Conforme a decisão da justiça espanhola na última semana, ficou definido que o lateral permanecerá preso até o julgamento do caso. A justiça espanhola alegou risco de fuga do brasileiro para continuar com a decisão de mantê-lo preso.