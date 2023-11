Márcio Santos - HM Assessoria

Márcio SantosHM Assessoria

Publicado 06/11/2023 11:10

Rio - O zagueiro tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira na Copa de 1994 nos Estados Unidos, Márcio Santos, participou do Charla Podcast e falou sobre a os eventos festivos que ex-jogadores participam, destacando a necessidade dessa interação com outros atletas aposentados, mas também com anônimos, como acontece na Copa de Pelada, realizada anualmente, sempre no mês de dezembro, em Florianópolis, Santa Catarina.

“É importante para todos nós, pois quando paramos existe o choque de realidade. Eu participo todo ano da Copa de Pelada, e lá hotel fica entupido, pois ano passado mesmo foram 48 times, então são 48 famosos circulando pelo hotel. Imagine aí! O Costão do Santinho recebe eventos o ano inteiro, mas o maior evento, sem dúvidas, do Brasil, é a Copa de Pelada”. Afirmou Márcio Santos.

Cada vez mais os atletas de futebol com sucesso, vivem uma vida de luxo, com muitas regalias, porém quando encerram a carreira o cenário muda de forma considerável. Como destacado pelo Márcio, a participação em eventos festivos ajuda a manter o contato e parte dessa atmosfera de idolatria que existe do torcedor com o jogador. Um dos maiores eventos com ex-atletas existente no Brasil é a Copa de Pelada, criada pelo dentista Alysson Rodrigues, que comentou sobre o evento.

“A Copa acontece em Floripa com peladeiros do Brasil inteiro e em cada time a gente chama um ex-jogador para participar. Já tivemos além do Márcio Santos, Zico, Edmilson, Zé Roberto, Nilmar, entre outros. Tem também o pessoal da música, inclusive esse ano teremos Tony Garrido, Delcio Luiz, Reinaldinho… vai ser muito legal”. Contou Alysson Rodrigues.

A Copa de Pelada está indo para sua 12ª edição, sendo a 8ª realizada no resort Costão do Santinho, em Florianópolis. Diversos craques já estão confirmados, como Washington ‘Coração Valente’, Márcio Santos, Felipe Maestro, Athirson, Amaral, Nilmar, além dos artistas da música, Toni Garrido, Delcio Luiz, e muitos outros.