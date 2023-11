Camisa comemorativa para título da Libertadores - Divulgação

Publicado 06/11/2023 11:40

Rio - A espera acabou, e o Fluminense é o novo campeão da Libertadores. Para celebrar com os torcedores, o clube carioca lançou uma camisa comemorativa. Ela está disponível para os tricolores a partir desta segunda-feira, dia 6, nas lojas oficiais do Tricolor e por meio do site lojabraziline.com.br.

A camisa foi produzida em parceria com sua licenciada oficial, a Braziline. Na cor branca e em tecido drymax, a camisa tem, em verde e grená, a celebração “Campeão da América”, com o ano 2023 em dourado. Sublimado está o mapa do continente, composto por alguns dos principais momentos da campanha triunfal e frases marcantes que incentivaram torcida e jogadores até o título.



O Fluminense sagrou-se campeão da Conmebol Libertadores 2023 ao bater o Boca Juniors na grande decisão pelo placar de 2 a 1, no último sábado, dia 4, no Maracanã, com gols de Germán Cano, artilheiro da competição com 13 gols, e John Kennedy. Assim, o Tricolor ingressou no seleto grupo de clubes brasileiros que já venceram a principal competição continental, agora com 11 integrantes.