Dani Carvajal - AFP

Publicado 28/11/2023 15:25

Rio - O defensor Dani Carvajal aumentou a pressão para a permanência de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, nesta terça-feira. O lateral, que também atua como zagueiro, pediu ao clube para renovar o contrato do treinador, que é considerado pela CBF como o sucessor de Fernando Diniz na seleção brasileira a partir de junho de 2024.

"Todos sabemos como funciona o tema treinadores no futebol. Os resultados marcam o futuro de cada técnico. Eu renovaria amanhã mesmo com o Carlo porque poucos treinadores podem fazer melhor o que ele está fazendo aqui. Se o clube não ganha nada, a cabeça do treinador roda e também alguns jogadores. Não acredito que isso seja uma possibilidade por causa de sua capacidade de trabalho e do nível em que coloca o time", comentou o jogador.

Em sua segunda passagem pelo Real, Ancelotti já ganhou tudo o que podia: Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa. Em sua primeira passagem, entre 2013 e 2015, também levantou troféus de peso, como Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.

"É um dos técnicos que mais me surpreendeu, junto com Zidane. É com eles que mais tempo passei como jogador e não param de reinventar-se, de colocar sua experiência e isso se vê no bom rendimento que o Real Madrid está apresentando", afirmou Carvajal, referindo-se à liderança do Campeonato Espanhol.

O futuro de Ancelotti é uma incógnita. O treinador se recusa a falar sobre 2024 e se esquiva de perguntas sobre a seleção brasileira. Ele tem contrato com o Real até o meio do ano que vem. Em tese, pode assinar pré-contrato no fim deste ano.

Ao mesmo tempo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já afirmou que acertou informalmente com o treinador. As partes não podem formalizar nenhum acordo porque Ancelotti ainda não pode assinar pré-contrato.