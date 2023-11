Théo Zidane atua no Real Madrid Castilla, time B merengue que disputa a terceira divisão espanhola - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 15:10 | Atualizado 28/11/2023 15:11

Espanha - Com muitos desfalques para o duelo do Real Madrid com o Napoli, pela Liga dos Campeões, o treinador Carlo Ancelotti relacionou Théo Zidane, meia francês de 21 anos e filho de Zinédine Zidane, para a partida desta quarta-feira (29), no Santiago Bernabéu.

Théo Zidane participou da pré-temporada do Real Madrid, mas tem jogado no Castilla, time B merengue que está na terceira divisão espanhola. Ele foi requisitado por Ancelotti junto com outros atletas da base que vêm treinando com o elenco principal nos últimos dias. Além do filho de Zidane, vão para o confronto os goleiros Fran González e Cañizares, os meias Mario Martín e Nico Paz, e o atacante Gonzalo.

"Muito se fala da base que não joga e agora devemos aproveitar. Eles contribuíram pelo pouco que jogaram, Nico e Paz (contra o Cádiz, no fim de semana). Tenho muita confiança nisso. O trabalho do Raúl (técnico do Castilla) é fantástico. Estou tranquilo porque os jovens estão prontos para jogar", afirmou Ancelotti.



O técnico do Real Madrid não poderá contar com oito jogadores lesionados: Courtois, Kepa, Éder Militão, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius Junior, Arda Güler e Modric.

O Real Madrid venceu todos os jogos na Liga dos Campeões até aqui e já está classificado para as oitavas de final. O duelo com o Napoli será nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Depois, o clube merengue encerra a participação no Grupo C contra o Union Berlin, dia 12 de dezembro, na Alemanha.