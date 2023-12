André Lucas Gessi Dodero conquistou título e recebeu premiação - Divulgação

André Lucas Gessi Dodero conquistou título e recebeu premiaçãoDivulgação

Publicado 11/12/2023 10:30

Rio - Mais uma conquista na carreira no jovem judoca André Lucas Gessi Dodero. O Sul-mato-grossense, de apenas 14 anos, venceu o Campeonato Sul-americano Escolar de Judô, na categoria até 53kg. A competição, que aconteceu em Santiago, capital do Chile, foi mais uma para o currículo de André Lucas, que vem se destacando como uma das grandes promessas do esporte olímpico nacional.

Após o ouro no Sul-americano Escolar, André Lucas foi agraciado também com o prêmio de melhor judoca do ano, categoria Sub-15, no Estado do Mato Grosso do Sul. O atleta, que ainda retornava do Chile, foi representado por seus pais, André Luiz Dodero e Daniela Gessi, que receberam com muito orgulho a homenagem ao filho campeão.

"Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, pois me abençoou e me concedeu força e determinação para que eu pudesse enfrentar todas as competições e sair vitorioso. Mesmo com as situações adversas, tive fé e consegui superar os obstáculos. Obrigado à todos os familiares e amigos por vibrarem com as minhas conquistas", agradeceu André Lucas.

Mesmo com apenas 14 anos de idade, André Lucas Gessi Dodero possui um currículo impressionante, com conquistas como o Campeonato Mundial Escolar, Sul-Americano Escolar, Campeonato Brasileiro Sub-15, Bicampeão Brasileiro Regional, Tricampeão Estadual no Mato Grosso do Sul, Campeão da Copa São Paulo de Judô, Campeão Pan-americano Sub-15 em Lima no Peru.