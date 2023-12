Renato Gaúcho - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 11/12/2023 17:30

Rio - Após alguns momentos de turbulência durante a temporada, o treinador Renato Gaúcho está perto de renovar seu contrato com o Grêmio. As duas partes ainda discutem a questão contratual, mas a tendência é um novo acordo até o fim de 2024. As informações são do portal "GE".

Renato deseja uma valorização salarial e um investimento maior para que o Grêmio lute por títulos no ano que vem. O clube gaúcho reluta um pouco em relação a dar um aumento, porque avalia o salário do treinador como um dos maiores do país. Porém, o acordo deverá acontecer.

Maior ídolo da história do Grêmio como jogador, Renato Gaúcho também já fez muita história como treinador. Ele está em sua quarta passagem pelo clube gaúcho. No total, ele conquistou nove títulos somando todas os trabalhos, tendo a Libertadores, de 2017, e a Copa do Brasil, de 2016, como os títulos principais.

Renato iniciou sua atual passagem pelo Grêmio no ano passado, quando o clube disputada a Série B. Ele obteve o acesso para a elite do futebol brasileiro. Em 2023, conquistou o Campeonato Gaúcho, a Recopa Gaúcha e conduziu o Grêmio ao vice-campeonato do Brasileiro.