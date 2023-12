Benzema em treino do Al-Ittihad - Foto: Divulgação X/@ittihad

Publicado 11/12/2023 20:56

Arábia Saudita - Nesta terça-feira, 12, a partida entre Al-Ittihad e Auckland City abrirá o Mundial de Clubes 2023. As duas equipes medirão forças no King Abdullah Sports City Stadium, às 15h (de Brasília), pela primeira fase da competição. O jogo terá transmissão do "Fifa+", da "CazéTV", do "ge" e do "globoplay".

O vencedor do confronto entre Al-Ittihad e Auckland City enfrentará Al-Ahly, do Egito, na segunda fase do Mundial. Deste confronto será conhecido o adversário do Fluminense na fase semifinal.

COMO AS DUAS EQUIPES GARANTIRAM VAGA NO MUNDIAL?

O Auckland City classificou-se para o Mundial via Liga dos Campeões da Oceania. O time da Nova Zelândia foi o grande campeão da última edição do torneio.

Já o Ittihad é o represente do país-sede, a Arábia Saudita. O time de Jeddah foi o campeão da última edição do Campeonato Saudita. Vale mencionar que a equipe conta com jogadores que fizeram história no futebol europeu, como Benzema, Fabinho e Kanté.