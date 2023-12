Halil Umut Meler com o rosto inchado após receber um soco no rosto do presidente do Ankaragücü - Reprodução

Halil Umut Meler com o rosto inchado após receber um soco no rosto do presidente do AnkaragücüReprodução

Publicado 11/12/2023 17:46 | Atualizado 11/12/2023 17:48

Um evento inusitado aconteceu após o apito final da partida entre Ankaragücü e Rizespor, pela 15ª rodada do Campeonato Turco. O presidente do time da casa, Fatih Mert, desceu até o gramado e deu um soco no rosto do árbitro da partida, Halil Umut Meler, que ainda foi chutado por outro funcionário do clube enquanto tava no chão.



Confira o vídeo do momento:

Ülke futbolunun son hali yazıklar olsun bu hale getirenlere Halil Umut Meler'e yapılan Türk sporunun kirli elleri tarafindan yapılmıştır. pic.twitter.com/U4eyM2UKp3 — Yakup (@golattiksandim) December 11, 2023

Após receber o soco, o árbitro ficou com o olho visivelmente inchado e teve que ser ajudado para sair do gramado do Estádio Eryaman, em Ancara.

A revolta de Mert se deu por conta do tempo de acréscimo dado por Meler. O Ankaragücü, que liderava o jogo desde 40 minutos do primeiro tempo, sofreu o gol do empate aos 97 minutos, após o árbitro conceder 10 minutos de acréscimo. O jogo terminou no placar de 1 a 1.

Com o resultado, o Ankaragücü encerrou a rodada na 10ª colocação do Campeonato Turco. Em compensação, o Rizespor, que conta com o ex-Botafogo Gustavo Sauer em seu elenco, ocupa a 8ª posição.