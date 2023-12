Brittney Palmer - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 11:42

Rio - A ring girl do UFC, Brittney Palmer, de 36 anos, está se despedindo da franquia. Após receber o prêmio de ring girl do ano no 2023 World MMA Awards, o 'Oscar do MMA', a norte-americana afirmou que irá se aposentar a função neste sábado, no card do UFC 296, em Las Vegas.

"Obrigada a todos. Eu realmente estou honrada em aceitar esse prêmio. Obrigada ao UFC, Fighter's Only e todos os fãs que votaram em mim. Bem, não existe melhor hora para dizer isso. Mas depois de 16 anos com o UFC, eu decidi me aposentar. Esse final de semana será meu último evento, e eu sou muito grata por essa experiência inesquecível", afirmou.

Brittney Palmer está no UFC desde 2011. Ela se tornou empresária durante esse período e se tornou milionária. Segundo o jornal "The Sun", a ring girl tem um patrimônio avaliado em 4 milhões de libras (R$ 24 milhões).

"Viajei o mundo e conheci pessoas incríveis, e conheci amigos para a vida toda. Eu vou ser sempre grata pelas memórias e estou empolgada para o futuro. Obrigada ao UFC, Dana White e todos os fãs por essa incrível honra. Sou realmente abençoada por fazer parte dessa jornada. Eu amo vocês", finalizou.