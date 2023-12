Pep Guardiola - AFP

Publicado 15/12/2023 10:30

Inglaterra - O atacante Erling Haaland, de 23 anos, corre o risco de desfalcar o Manchester City no Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva, o treinador Pep Guardiola afirmou que o norueguês não está nas melhores condições, após sofrer um trauma ósseo no pé, e não deverá entrar em campo neste sábado, pelo Campeonato Inglês, contra o Crystal Palace.

"Ele tem se tratado fora. Chegou hoje e vamos ver, os médicos vão avaliá-lo. Espero que Haaland possa viajar para a Arábia. Amanhã depois do jogo vamos ver se ele joga o primeiro ou o segundo (jogo no Mundial de Clubes). Não acho (que enfrente o Crystal Palace), talvez ele me surpreenda", afirmou em entrevista coletiva.

Haaland é um dos grandes destaques do Manchester City. O norueguês ficou de fora dos dois últimos jogos do clube inglês na temporada, contra Luton Town, pela Premier League, e Estrela Vermelha, pela Liga dos Campeões. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 22 jogos, fez 19 gols e deu cinco assistências.