Time do Fluminense que disputou a Florida Cup em 2018, no último confronto contra um europeu - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/12/2023 08:00

O Fluminense entra em campo na segunda-feira (18), às 15h (de Brasília) pelo Mundial de Clubes, num retorno ao cenário fora da América do Sul. Campeão da Libertadores, o Tricolor volta a estar num torneio internacional com um clube europeu (Manchester City) após cinco anos, mas para enfrentá-lo primeiro precisa passar pela semifinal, contra Al-Ittihad ou Al Ahly.



A última vez foi na Florida Cup de 2018, quando disputou o torneio amistoso contra o PSV, da Holanda, e o Barcelona de Guayaquil, do equador. Na ocasião, o time comandado por Abel Braga empatou em 1 a 1 com os holandeses e perdeu para os equatorianos por 3 a 1.



A Florida Cup, aliás, vinha sendo a única chance do Fluminense enfrentar algum europeu. Além de 2018, o clube esteve presente em 2015 (contra os alemães Colonia e Bayer Leverkusen) e 2016 (contra o Shakhtar Donetsk , da Ucrânia, e o Internacional). Em todas as três participações como pré-temporada, não venceu, com quatro derrotas e dois empates.



O último título em um torneio com a presença de um clube europeu foi em 1989, no Torneio de Kiev, outro amistoso. Venceu a Roma, da Itália, por 1 a 0, gol de Marquinho, e empatou com o Bangu, em 0 a 0.



E na única vez que disputou um torneio internacional sem ser da América do Sul e com a chancela da Fifa, o Fluminense foi campeão invicto. Isso aconteceu na Copa Rio de 1952, quando enfrentou o Sporting, de Portugal, o Grasshoppers, da Suíça, o Áustria Viena, da Áustria, além de Peñarol, do Uruguai, e o Corinthians.



O Tricolor considera o torneio como um Mundial da época, e tenta o reconhecimento da conquista pela Fifa.