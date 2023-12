Sassá foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro Série C com 18 gols marcados pelo Amazonas - João Normando/Amazonas

Publicado 11/12/2023 19:07

Manaus - Um dos principais destaques do Amazonas no título da Série C deste ano, o atacante Sassá tem um acerto encaminhado para permanecer no clube em 2024. Pela primeira vez em sua história, a equipe disputará a Série B do Brasileirão.

O presidente do Amazonas, Wesley Couto, revelou que faltam detalhes para anunciar oficialmente a permanência do jogador.

"Só faltam detalhes, questões burocráticas. E aí o Amazonas tem a responsabilidade (de confirmar) após estar tudo no preto e no branco", contou.

Sassá esteve em Manaus, no último sábado (9), onde participou de um jogo beneficente. O atleta disse que também viajou para definir o seu futuro e reiterou sua vontade de ficar no Amazonas no ano que vem.

"Eu vim para também resolver minha vida. Já falei ao presidente que minha permanência não depende mais de mim. Depende agora dele", falou o atacante.

Revelado pelo Botafogo, Sassá tem passagens por Cruzeiro, Coritiba, Náutico e Oeste. O jogador chegou ao Amazonas para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro onde marcou 18 gols em 23 jogos e terminou a competição como artilheiro isolado. Além disso, ele fez o gol do primeiro título nacional da história do clube, que tem apenas 4 anos de fundação.