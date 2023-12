Thomas Tuchel é o técnico do Bayern de Munique - Foto: Darren Staples / AFP

Publicado 11/12/2023 21:39

Inglaterra - O técnico Thomas Tuchel mostrou e pregou respeito ao Manchester United, adversário do Bayern de Munique na última rodada do grupo A da Liga dos Campeões. Durante a coletiva desta segunda-feira, o treinador disse que o time inglês tem "uma certa aura" e destacou o DNA do clube de passar por momentos difícieis.

"Eles são sempre uma equipe perigosa. Eles têm uma certa aura. Faz parte do DNA do clube conseguir sobreviver a momentos difíceis. Eles têm altos e baixos no seu jogo, mas sofreram muitos gols recentemente. Nos momentos fortes, você pode ver do que eles realmente são capazes. O estádio cria momentos especiais. Será um grande desafio para nós", disse o técnico.

Vale lembrar que o Manchester United é o último colocado do Grupo A, com apenas quatro pontos conquistados. Assim, além de correr o risco de não avançar para a oitava pode ficar também sem a vaga para a Liga Europa. Para completar, os Red Devils perderam para o Bournemouth por 3 a 0, no sábado, dentro de casa, pelo Campeonato Inglês.

"Um jogo em Manchester é sempre um grande jogo. É um grande clube que eletriza as pessoas. Estamos nos preparando da melhor maneira possível e para o melhor United possível. Eles são muito bons e difíceis de enfrentar. Esperamos poder ajudar a evitar que tenham o melhor desempenho", afirmou Tuchel.

Em tempo: Manchester United e Bayern de Munique medirão forças nesta terça-feira, a partir das 17h (de Brasília), em Old Trafford. A partida é válida pela sexta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.