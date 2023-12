Neymar visitou a Vila Belmiro no meio do ano - Divulgação/Santos

Publicado 11/12/2023 13:07

Ao ser eleito o novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira avisou que a camisa 10 de Pelé não será utilizada na Série B de 2024. Agora, outro número pode ser aposentado momentaneamente: o 11, a pedido de Neymar.

Segundo o dirigente, o craque o procurou para fazer a sugestão, com a promessa de que voltaria a jogar no clube que o revelou.

"Recebi um telefonema do Neymar e ele disse: 'Presidente, já aposentou a 10 até voltar à primeira (divisão). Então, aposenta a 11 até quando eu voltar'. Fiquei feliz, já estou esperançoso. Vou colocar lá para o nosso grupo para que a gente estude. Vamos guardar a 11 também", disse Marcelo Teixeira em entrevista à Santa Cecília TV.



O presidente eleito do Santos pretende levar essa sugestão para a aprovação do Conselho Deliberativo, assim como a aposentadoria momentânea da camisa 10. A ideia é que o número que ficou marcado por Pelé seja utilizado no Campeonato Paulista, mas que fique sem uso enquanto o clube disputar a Série B.



Já a 11 dependeria de quando Neymar, de 31 anos, pretende retornar. Ele tem contrato com o Al-Hilal até 2025 e não descarta um retorno ao futebol europeu após deixar a Arábia Saudita.



"A gente espera a volta do Neymar. Já me deixou tão esperançoso. Que seja tão rápida a volta para a primeira e a volta do Neymar no futuro. Vamos aposentar a 10 de forma momentânea. A 10 só vai vestir um novo craque quando subirmos para a divisão de elite. E a 11 vamos aguardar também até o nosso craque voltar", garantiu Marcelo Teixeira.