Romarinho é um dos destaques do Al-Ittihad, da Arábia SauditaReprodução / Al-Ittihad

Publicado 11/12/2023 13:44

O Mundial de Clubes começa na próxima terça-feira (12) com a partida entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Auckland City, da Nova Zelândia, às 15h (horário de Brasília). Um dos principais nomes do clube árabe, Romarinho, que teve destaque no Brasil pela sua passagem no Corinthians, afirmou que, apesar do crescimento do futebol saudita, o Fluminense e o Manchester City ainda são os favoritos a faturar o título.

"O crescimento de outros países foi grande e fez com que as equipes chegassem mais fortes. Em 2017, com o Al-Jazira, fizemos um grande jogo contra o Real Madrid e poderíamos ter avançado à final. Os sul-americanos e europeus ainda são favoritos, por tudo que representam no futebol mundial, mas os representantes de outros continentes atualmente têm melhores condições", afirmou Romarinho, em entrevista ao "ge".

Romarinho vem para sua terceira disputa do Mundial de Clubes, após jogar a competição pelo Corinthians, em 2012, e pelo Al-Jazira, do Catar, em 2017. O brasileiro, que disputará a competição junto de nomes como Benzema e Kanté pelo Al-Ittihad, vê sua equipe "preparada" para o torneio.

"É uma competição gigante e especial. Tive a oportunidade de disputar duas vezes, com um título e uma semifinal. Fizemos uma boa preparação e a ideia é pensar jogo a jogo, e tentar ir o mais longe possível. Temos um elenco de qualidade e preparado para fazer uma grande competição em nosso país", disse o atacante.

O Al-Ittihad pode ser o adversário do Fluminense nas semifinais do Mundial de Clubes. Para que isso aconteça, o clube saudita precisa vencer o Auckland City na terça-feira (12) e o Al-Ahly, do Egito, na sexta-feira (15).