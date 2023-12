José Mourinho é o técnico da Roma - AFP

Publicado 11/12/2023 14:44

Itália - Uma cena curiosa marcou o empate em 1 a 1 da Roma com a Fiorentina, no último domingo, em partida válida pelo Campeonato Italiano. Já na reta final de partida, momento em que a Roma estava com dois homens a menos dentro de campo, o técnico mandou um bilhete com instruções ao goleiro Rui Patrício por meio do gandula.

O perfil oficial da Lega Serie A publicou nas redes sociais esse momento curioso do jogo. Confira abaixo:



Com o resultado do jogo, a Roma chegou aos 25 pontos e aparece na quarta posição do Campeonato Italiano. Já a Fiorentina te 24 e está na sétima colocação.