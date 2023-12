Sócios do Vitória rejeitaram adicionar "Fatal Model" ao nome do clube - Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

Sócios do Vitória rejeitaram adicionar "Fatal Model" ao nome do clubeVictor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

Publicado 11/12/2023 15:20

Apesar da negativa, os torcedores do Vitória aprovaram, com 73,42% de aprovação, que o clube negocie a venda dos naming rights do Barradão para a "Fatal Model". O site de acompanhantes se mostrou disposto a pagar R$ 100 milhões para integrar o nome do estádio. A mudança ainda não está confirmada, já que o clube baiano ainda precisa se acertar com a empresa.

"A partir de 2024 negociaremos juntos para chegar no melhor para o futuro do clube. Como numa boa conversa, escutamos tudo o que vocês tinham a dizer e estamos aqui para afirmar o nosso respeito pela opinião dos torcedores rubro-negros", disse o Vitória em suas redes sociais.

As propostas feitas pela "Fatal Model" não eram cumulativas, ou seja, apenas uma deles seria concretizada. Sendo assim, caso o clube optasse por aprovar a mudança em seu nome, não poderia aceitar a oferta pelos naming rights do Barradão.