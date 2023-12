Endrick em treinamento pela seleção brasileira - Vitor Silva / CBF

Publicado 11/12/2023 16:24

Inglaterra - Atacante do Palmeiras, Endrick já está fechado com o Real Madrid e chegará no clube espanhol em julho de 2024. Entretanto, o jovem já esteve próximo de fechar com o Chelsea. Em entrevista ao jornal inglês "The Guardian", Douglas Ramos, pai de Endrick, revelou que o filho chegou a fazer um visita nas instalações dos Blues que recuaram antes de fechar o negócio.



"Recebemos um convite do proprietário do Chelsea e fomos conhecer o clube e o país. Vimos o Chelsea jogar contra o Arsenal e tivemos a oportunidade de ver o treinador, as instalações..." – disse o pai de Endrick.

O Chelsea pagaria em torno de 60 milhões de euros (R$ 318,8 milhões na cotação atual). O atacante, que na época tinha 16 anos, ficaria no Palmeiras por mais duas temporadas até poder se transferir para o futebol inglês.



"Não posso afirmar 100% porque ainda não tinha assinado, mas o acordo foi fechado. Já tinha pensado que iria morar em Londres com todo aquele frio. Mas então, à noite, o representante do meu filho ligou e disse que o dono do Chelsea desistiu do negócio porque o preço que teriam de pagar por Endrick inflacionaria o mercado", revelou.



Endrick foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid por 35 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões), porém o valor final, com bonificações por metas atingidas, pode chegar aos 72 milhões de euros (por volta de R$ 383 milhões).