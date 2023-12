Benzema em ação pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita - Divulgação/Al-Ittihad

Benzema em ação pelo Al-Ittihad, da Arábia SauditaDivulgação/Al-Ittihad

Publicado 11/12/2023 16:55

Tratado inicialmente como dúvida para a disputa do Mundial de Clubes por conta de uma lesão nas costas, o atacante Karim Benzema está recuperado e jogará a competição pelo Al-Ittihad. Quem confirma isso é o treinador pessoal do francês, Javier Atalaya, que garantiu que o astro do futebol está 100% para o torneio.

"Ele está muito bem, está forte. Ele tem trabalhado mais a resistência por causa do clima e da temperatura da Arábia Saudita, mas no demais tem sido tudo igual. Do trabalho recente, está muito bem fisicamente e esta semana foi muito boa" comentou Javier Atalaya, em entrevista ao "ge".

Benzema havia sentido o problema nas costas na partida contra o Al-Khaleej, pelo Campeonato Saudita, no dia 30 de novembro. Na ocasião, o francês havia substituído ainda aos 38 minutos do primeiro tempo e, desde então, não entrou mais em campo pelo Al-Ittihad.

Entretanto, o francês voltou a treinar com o elenco na última terça-feira (5) e vem trabalhando normalmente com o restante do time. A tendência é que ele esteja em campo para o duelo contra o Auckland City, da Nova Zelândia, na próxima terça-feira (12), às 15h (horário de Brasília).

O Al-Ittihad de Benzema pode ser o adversário do Fluminense nas semifinais do Mundial de Clubes. Para que esse encontro aconteça, o clube saudita precisa vencer o Auckland City na terça-feira e triunfar sobre o Al-Ahly, do Egito, na sexta-feira (15).