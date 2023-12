Domènec Torrent - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/12/2023 10:42

Rio - Em busca de um novo treinador para a temporada de 2023, o Athletico-PR tem o espanhol Domènec Torrent, de 61 anos, como uma das possibilidades. O Furacão vem conversando com o catalão, que está sem trabalhar desde que deixou o Galatasaray, no ano passado. As informações são do portal "GE".

Além de Dome, o Athletico também conversou com outros nomes no mercado. Porém, o nome do espanhol aparece em vantagem por ser bastante bem visto por Fernandinho, que trabalhou com o treinador, quando ele era auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City.

Domènec Torrent também está ouvindo outras propostas. Ele tem encontro marcado com uma equipe dos Estados Unidos e outros dois times da América do Sul.

O treinador teve uma passagem marcante pelo futebol brasileiro em 2020 no Flamengo. Substituto imediato de Jorge Jesus na ocasião, o espanhol comandou à equipe em apenas 24 partidas, com 14 vitórias, 4 empates de 6 derrotas.