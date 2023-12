Charles Leclerc, piloto da Ferrari - Divulgação/Ferrari

Publicado 14/12/2023 16:16

Rio - A temporada de 2023 da Fórmula 1 terminou com 21 vitórias da Red Bull em 22 provas disputadas. A única etapa vencida por uma escuderia diferente foi o GP de Singapura, com Carlos Sainz, da Ferrari. Companheiro do espanhol na equipe italiana, Charles Leclerc lamentou não ter aproveitado a única chance de vencer no ano.

"Isso machuca especialmente em uma temporada como essa, em que houve essa única chance. Foi onde não acertei na classificação, o que por fim me custou a corrida. Mas foi absolutamente importante para a equipe. Fizemos tudo certo enquanto time", disse Leclerc à revista alemã "Auto Motor und Sport".



O monegasco comentou sua estratégia adotada pela equipe que teria beneficiado Sainz que terminou no lugar mais alto do pódio.



"Os pneus macios foram ideia minha. Não para ajudar o Carlos, mas porque era a melhor coisa para a nossa corrida. Em momentos assim, você precisa aceitar que a equipe vem primeiro. Eles fariam o mesmo por mim se eu estivesse à frente", completou.



A temporada 2024 da Fórmula 1 começa no dia 2 de março, com o GP do Bahrein. Ao todo, serão 24 etapas, um recorde para a categoria. Atual campeão, Max Verstappen vai buscar o tetracampeonato para se igualar ao francês Alain Prost e o alemão Sebastian Vettel.