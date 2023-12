Kevin de Bruyne foi a campo no treino do Manchester City na Arábia Saudita - Divulgação / Manchester City

Publicado 18/12/2023 14:00

Na única atividade do Manchester City na Arábia Saudita, antes da estreia no Mundial de Clubes, na terça-feira (19) contra o Urawa Reds, do Japão, Kevin de Bruyne foi a grande novidade. O belga participou do treino desta segunda (18), mas seu aproveitamento não está garantido e a tendência é que não jogue. Já Haaland seguiu fora e será desfalque.



Sem jogar desde 11 de agosto, De Bruyne vem tratando de uma lesão muscular que sentiu em maio e voltou a sofrer com o problema no começo da temporada europeia. Por isso, passou por uma cirurgia há quase quatro meses.



Relacionado para o Mundial, o jogador belga tinha previsão inicial para retornar apenas em janeiro. Ele esteve no campo durante o período em que a imprensa foi liberada para assistir ao treino do Manchester City.



Enquanto De Bruyne foi a campo, Haaland mais uma vez ficou fora. Com um edema ósseo em um dos pés, o atacante norueguês não joga desde 6 de dezembro. Ele é preparado para uma eventual final, mas seu aproveitamento não é certo.