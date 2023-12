Messi e Suárez jogaram juntos no Barcelona, antes do atacante se transferir para o Atlético de Madrid - AFP

Publicado 22/12/2023 09:53

O atacante uruguaio Luis Suárez voltará a jogar com Lionel Messi em 2024. Ele acertou a ida para o Inter Miami, dos Estados Unidos, e terá contrato válido por uma temporada, com opção de renová-lo por mais uma. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

No time americano, Luisito poderá jogar ao lado também do lateral-direito Jordi Alba e do meio-campista Sergio Busquets, todos ex-parceiros de Barcelona. O trio esteve junto no clube catalão de 2014 até meados de 2020, quando o centroavante foi para o Atlético de Madrid.

Em 2023, com a camisa do Grêmio, Suárez entrou em campo 54 vezes, marcou 29 gols e deu 17 assistências, sendo o líder de participação em bolas na rede entre todos os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro.