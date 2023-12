Max Verstappen marca presença no casamento do cunhado Nelsinho Piquet - Reprodução/Twitter

Publicado 21/12/2023 20:46

São Paulo - Max Verstappen está desfrutando de suas merecidas férias após conquistar o tricampeonato mundial de Fórmula 1 pela Red Bull, acumulando 19 vitórias em 22 provas disputadas. Inclusive, o piloto holandês está no Brasil. Ele marcou presença no casamento do cunhado Nelsinho Piquet nesta quarta-feira (20), protagonizando momentos que levaram seus fãs à loucura nas redes sociais.

Piloto da Crown Racing/TMG na Stock Car, Nelsinho celebrou sua união com Patsy Zurita em uma cerimônia realizada na Fazenda Santa Bárbara, situada na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. O evento também contou com a participação de outras figuras importantes do automobilismo nacional e internacional, como o piloto da Nascar Daniel Suárez.

Desde o final de 2020, Verstappen namora a irmã de Nelsinho, Kelly, o que tem motivado suas frequentes visitas ao Brasil. Em várias entrevistas, por sinal, ele comentou sobre o relacionamento com a parceira e a sua família, destacando que sua profissão não é um tópico frequente nas conversas com o sogro, Nelson Piquet, também tricampeão mundial de Fórmula 1.

"Nós realmente não falamos de automobilismo. Ele (Nelson Piquet) falou sobre isso mais do que o suficiente em sua vida. A certa altura da vida, você não tem mais vontade e não fala mais sobre o assunto. Eu entendo isso, há mais do que isso na vida", contou

Apesar de sua reputação por ser reservado, Verstappen surpreendeu durante a festa, sendo alvo de memes e reações que se tornaram virais nas redes sociais. Em um desses momentos, um dos convidados brincou com holandês sobre sua recente declaração de apoio ao Vasco. "Aqui é Vasco", gritou o autor do vídeo, em meio às celebrações.