Augusto Melo é o novo presidente do CorinthiansDivulgação/Corinthians

Publicado 21/12/2023 18:20

Rio - Após a vitória na eleição, os dirigentes do Corinthians estão confiantes em uma temporada diferente em 2024. Futuro diretor de futebol, Rubens Gomes, prometeu uma equipe forte e ainda deu uma alfinetada em dois clubes da Série A do Brasileiro.

"O que eu posso te falar e afirmar: o Corinthians será um time competitivo, não tenho a menor dúvida. A metodologia mudou. Hoje, nós estamos consultando uma central de mercado, que é o Cifut, que nos dá tudo do jogador que queremos, sentamos com Mano Menezes, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo, nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza", disse em entrevista à "Rádio Bandeirantes".

Após o último título do Brasileiro conquistado pelo Corinthians, em 2017, Palmeiras e Flamengo passaram a dominar o futebol brasileiro com títulos da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O dirigente reforçou que Gabigol, ídolo rubro-negro, é um dos alvos.

"Eu quero muito que Gabigol venha, estou esperando de braços abertos. Se eu falar que não tem conversa é mentira. Estamos conversando com ele, sim, é uma operação muito complicada. Envolve um grande jogador. Estamos respeitando as instituições. Mudou-se a metodologia. Hoje, conversamos com Santos, Palmeiras, Flamengo. Eu sei que todo jogador tem empresário e, depois dos clubes, começamos a nos reunir com jogadores. Não sentamos ainda", disse.