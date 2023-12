Vini Jr - Divulgação/Real Madrid

Vini Jr Divulgação/Real Madrid

Publicado 21/12/2023 16:50

Rio - A revista inglesa "Four Four Two" divulgou a lista dos 100 jogadores mais bem avaliados por ela na temporada de 2023. Sem a presença de nenhum jogador que atua no futebol sul-americano, a publicação elegeu o atacante do Manchester City, Erling Haaland como o melhor do mundo e colocou Vini Jr entre os dez primeiros.

Além do atacante do Real Madrid, outros oito brasileiros figuraram na lista: Alisson, do Liverpool, em 21º, Bruno Guimaraes, do Newcastle, em 22º, Ederson, do Manchester City, em 23º, Gabriel Martinelli, do Arsenal, em 51º, Rodrygo, do Real Madrid, em 60º, Marquinhos, do PSG, em 64º, Douglas Luiz, do Aston Villa, em 83º, e Lucas Paqueta, do West Ham, em 95º.

Lionel Messi ficou em sexto lugar e Cristiano Ronaldo, assim como Neymar, ficou de fora. Jude Bellingham, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, completaram a podium da publicação britância.

Confira o top 10:

1) Erling Haaland (Manchester City)

2) Jude Bellingham (Real Madrid)



3) Harry Kane (Bayern de Munique)



4) Kylian Mbappe (PSG)



5) Rodri (Manchester City)



6) Lionel Messi (Inter Miami)



7) Bernardo Silva (Manchester City)



8) Mohamed Salah (Liverpool)



9) Antoine Griezmann (Atletico de Madrid)



10) Vinicius Jr (Real Madrid)