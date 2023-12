Luís Suárez deixou o Grêmio e será jogador do Inter Miami, equipe de Lionel Messi - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Luís Suárez deixou o Grêmio e será jogador do Inter Miami, equipe de Lionel MessiLucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 21/12/2023 16:38 | Atualizado 21/12/2023 16:39

Uruguai - Fim da novela, e o que já era esperado foi acertado nesta quinta-feira (21). O atacante uruguaio Luis Suárez chegou a um acordo com o Inter Miami, dos Estados Unidos, e irá reeditar a parceria com Lionel Messi, desta vez na Major League Soccer (MLS). As informações são do jornal "El País".

O contrato de Suárez com o Inter Miami será de uma temporada, com cláusula de renovação por mais um ano. O jogador foi aos Estados Unidos nos últimos dias para acertar os detalhes e firmar compromisso com o clube gerido por David Beckham.

De acordo com a publicação, Suárez não irá ocupar vaga de Designated Player, que pode receber acima do teto salarial, e seus vencimentos serão quatro vezes menores em relação aos pagos pelo Grêmio com ajuda de patrocinadores.

A temporada de Luis Suárez no Grêmio foi marcada por problemas físicos, mas que foram superados e deram lugar a grandes atuações e destaque no país. Sua passagem pelo Tricolor Imortal foi de 54 jogos (33 pelo Brasileirão), com 29 gols marcados e 17 assistências.