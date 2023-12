John Kennedy comemora gol do título do Fluminense na final contra o Boca Juniors - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

John Kennedy comemora gol do título do Fluminense na final contra o Boca JuniorsFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/12/2023 16:38 | Atualizado 21/12/2023 16:41

Rio - Nesta quinta-feira, 21, o técnico Ramon Menezes convocou a seleção brasileira sub-23 para a disputa do Torneio Pré-Olímpico. Um dos principais destaques da lista é John Kennedy, que vive um ano mágico no Fluminense. O atacante marcou o gol do título da Libertadores 2023, brilhou na semifinal do Mundial de Clubes e já se tornou ídolo do clube.

Outro representante do Fluminense na lista é o jovem Alexsander. Pelo lado do Vasco, estão presentes Marlon Gomes e Gabriel Pec. O cria da base Andrey Santos, que chegou a atuar no início deste ano no Cruz-Maltino, também está presente.

Também vale destacar que Endrick foi chamado. O atacante foi fundamental para a conquista do Brasileirão 2023 e partirá rumo ao Real Madrid no meio de 2024.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros

Mycael - Athletico-PR



Andrew - Gil Vicente (POR)



Matheus Donelli - Corinthians



Laterais



Vinícius Tobias - Real Madrid (ESP)



Matheus Dias - Internacional



Luan Cândido - Red Bull Bragantino



Patryck - São Paulo



Zagueiros



Kaiky Fernandes - Almeria (ESP)



Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)



Robert Renan - Zenit (RUS)



Michel - Palmeiras



Meio-campistas



Andrey Santos - Nottingham Forest (ING)



Marlon Gomes - Vasco da Gama



Aleksander - Fluminense



Ronald - Grêmio



Gabreil Pirani - DC United (EUA)



Danilo - Nottingham Forest (ING)



Atacantes



Marquinhos - Nantes (FRA)



Giovane - Corinthians



Gabriel Pec - Vasco da Gama



Guilherme Biro - Corinthians



Endrick - Palmeiras



John Kennedy - Fluminense

A COMPETIÇÃO

O Torneio Pré-Olímpico acontecerá entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024. A Venezuela será o país-sede da competição.

As duas melhores seleções de cada grupo (A e B) avançam para o quadrangular. Os dois primeiros na fase final garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

AGENDA DO BRASIL

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A preparação da Canarinho começará no dia 8 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis. Já o voo para a Venezuela será no dia 16.