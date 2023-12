Lucas Vázquez garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Alavés - Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Lucas Vázquez garantiu a vitória do Real Madrid sobre o AlavésFoto: ANDER GILLENEA / AFP

Publicado 21/12/2023 19:41

Espanha - O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. O time merengue assumiu o topo da tabela na noite desta quinta-feira, 21, ao vencer o Alavés por 1 a 0 no Estádio de Mendizorroza, em partida válida pela 18ª rodada da competição.

O triunfo, vale destacar, não foi fácil. Isso porque o Real Madrid atuou com um homem a menos desde os nove minutos do segundo tempo, quando Nacho Fernández foi expulso. O tempo passava, e o jogo caminhava para um empate.

No entanto, Lucas Vázquez apareceu nos acréscimos do segundo tempo para abrir o placar e garantir a vitória merengue. Aos 47 minutos, Toni Kroos cobrou escanteio em direção à área na medida para o lateral-direito, que apareceu para desviar e balançar as redes do Alavés.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 45 pontos conquistados. É a mesma pontuação do Girona, que empatou na rodada. Nesse cenário de igualdade, o time merengue leva a melhor nos critérios de desempate e fica na primeira colocação. O Girona aparece logo atrás, em segundo.

O próximo compromisso do Real Marid será apenas no dia 3 de janeiro, contra o Mallorca, às 15h (de Brasília), no Santiago Bernábeu. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.