21/12/2023

Rio - Em busca de reforços para o setor defensivo, Fluminense e Vasco estariam de olho no zagueiro Gil, de 36 anos, que deixou o Corinthians no fim do Brasileiro. No entanto, apesar disso, o defensor está bem perto de acertar com o Santos. As informações são do portal "LANCENET".

Tanto Vasco quanto o Fluminense buscam contratações para reforçar o setor. O Cruz-Maltino terminou o ano utilizando Medel, que é volante de origem na zaga, por conta da carência. Já o Tricolor deverá perder Nino e com a idade avançada de Felipe Melo terá que remontar o setor.

Nascido em Campos dos Goytacazes, interior do Rio, Gil viveu seus melhores momentos no Corinthians, tendo conquistado um Brasileiro pelo clube paulista em 2015. Na atual temporada, ele entrou em campo em 61 partidas, fez quatro gols e deu cinco assistências.