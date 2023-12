Luis Suárez - Lucas Uebel / Grêmio

Luis SuárezLucas Uebel / Grêmio

Publicado 21/12/2023 17:45

O astro uruguaio está próximo do acerto com o Inter Miami, time de seu amigo pessoal Lionel Messi. Por sua vez, o tricolor gaúcho buscará um substituto para o atacante, mas entende as dificuldades de fechar com um nome do mesmo nível. Rio - Após uma temporada brilhante pelo Grêmio, Luis Suárez deu adeus ao clube que ajudou na campanha do vice no Campeonato Brasileiro, além de voltar à Libertadores.Por sua vez, o tricolor gaúcho buscará um substituto para o atacante, mas entende as dificuldades de fechar com um nome do mesmo nível.

"Substituto para o Suárez eu acho que não existe, talvez o Haaland, Lewandowski, Messi, mas a gente busca um 9 que nos entregue um nível alto de gols, de performance, que a torcida fique satisfeita. Eu digo a figura do grande craque internacional, ele não precisa ser necessariamente o 9. Pode ser o 10, o atacante de beirada, talvez até o goleiro", disse Alberto Guerra, presidente do Grêmio, em entrevista à Espn.

O mandatário do Grêmio também citou o "efeito Suárez" dentro e fora de campo e como o impacto do jogador faz o clube pensar grande e tentar buscar mais um jogador de nível internacional.

"O efeito Suárez, no nosso primeiro ano de gestão, a mensagem que a gente passa para o nosso torcedor, é que a gente pensa grande, mas não necessariamente essa estrela, esse grande jogador, chega para ser o número 9. Pode ser de qualquer outra posição. O que a gente acredita é poder trazer jogadores desse nível que entreguem não só desportivamente, como também fora de campo", contou Guerra que completou ao citar o aumento exponencial no número de sócios do Imotal.

"A gente vê um aprendizado muito grande aqui para nós. Para se ter uma ideia, o Grêmio saltou de 61 mil sócios, para 119 mil. Muito por causa do 'efeito Suárez'. As lojas do Grêmio triplicaram as vendas. Os números das transmissões dos jogos, os horários mais nobres, acabaram atraindo muita atenção, inclusive dos jornalistas do Brasil inteiro", finalizou.

A temporada de Luis Suárez no Grêmio foi marcada por muitos problemas físicos, mas que foram superados e deram lugar a grandes atuações e destaque no futebol brasileiro. O craque uruguaio fez 54 jogos (33 deles pelo Brasileirão), com 29 gols marcados e 17 assistências.