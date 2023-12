Alexander Ceferin é o atual presidente da Uefa - AFP

Publicado 21/12/2023 16:51 | Atualizado 21/12/2023 17:14

sobre o projeto divulgado nesta quinta-feira (21) pela A22, empresa organizadora da Superliga Europeia. O mandatário confia que mais nenhum clube, além de Barcelona e Real Madrid, vai aderir ao torneio.



"Eles podem criar o que quiserem. Espero que tenham uma competição maravilhosa com apenas dois clubes", disse Ceferin em entrevista coletiva para tratar do tema.

Junto a Ceferin, participaram da coletiva representante de outras entidades que se manifestaram contra a criação da Superliga. Entre eles Javier Tebas, presidente da LaLiga, e Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação de Clubes Europeus. Por sua vez, o mandatário da Uefa manteve o tom das declarações sobre a competição e fez críticas ao novo formato.

"Assisti à chamada apresentação da A22. É difícil decidir se era para surpreender ou divertir. É ainda mais fechado que a edição de 2021, que foi rejeitada por todos", criticou o presidente da Uefa.

O presidente da Uefa voltou a criticar Barcelona e Real Madrid, únicos clubes que seguem apoiando publicamente o projeto da Superliga Europeia, e afirmou que o futebol não está a venda.



"O futebol não está à venda. Um time, com base no mérito desportivo, se classifica para a Liga dos Campeões... No caso deles, para a Liga Azul, que é a terceira divisão. Este sistema é mais fechado do que o apresentado em 2021. Leicester, Girona, Atalanta, não conseguiriam se classificar para a competição máxima. Não tenho certeza se Real Madrid e Barcelona sabem o que estão fazendo. O futebol não está à venda. Eles podem fazer o que quiserem, espero que comecem o mais rápido possível... Com dois clubes", finalizou.