Vagner Love deixou o Sport ao fim da última Série BRafael Bandeira/Sport Recife

Publicado 21/12/2023 18:28

Goiânia - O veterano atacante Vagner Love, de 39 anos, jogará mais uma vez a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador acertou contrato de uma temporada com o Atlético-GO, recém-promovido à elite, e será comandado pelo técnico Jair Ventura em 2024. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Vagner Love defendia o Sport desde o segundo semestre de 2022, mas não chegou a um acordo pela renovação após a última edição da Série B. O experiente centroavante, chegando a um novo clube, conta com aprovação de Jair Ventura, que comentou sobre o eminente acerto em entrevista ao site "ge".

"É um jogador que eu conheço bastante. Mas vamos ver o que que acontece, a gente não pode adiantar nada antes da hora, mas é um artilheiro. Joguei contra ele no ano passado (última Série B). Ele (Vagner Love) veio do banco, mudou o jogo e me deu muito trabalho. Caso se concretize, espero que ele possa me ajudar do meu lado", disse.

A última temporada de Vagner Love começou em alta, mas caiu de rendimento assim como todo o time do Sport, que deixou a vaga no G-4 escapar nas últimas rodadas. O atacante fez 23 gols na temporada, sendo 11 na Série B.