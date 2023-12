Lateral do Manchester City, Walker exaltouMarcelo, do Fluminense, antes da final do Mundial - Divulgação/Manchester City

Publicado 21/12/2023 18:20

Kyle Walker, lateral e zagueiro do Manchester City, minimizou a questão da idade avançada dee criticou o título de uma matéria no site do jornal inglês 'Telegraph', que comparou o Tricolor a uma equipe de aposentados . E para comprovar seu ponto, ele exaltou Marcelo.

"Idade é apenas um número para mim. O que importa é a sua performance. Pelo que vi de Marcelo, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol, ele ainda está em bom nível. E comentários como esse são um pouco desrespeitosos", disse Walker na entrevista coletiva desta sexta-feira (21).



O lateral do City foi o único a falar sobre o tema, já que Pep Guardiola foi perguntado e optou por não responder.



Walker também falou sobre a possibilidade de conquistar o título inédito do Mundial de Clubes e garantiu que o City jogará para valer a final contra o Fluminense.



"É por causa dos fãs que foram ao Maine Road, que vão ao Etihad Stadium, é para eles. Não sei se será o melhor momento da minha carreira, porque já ganhei muitas coisas incríveis no Manchester City. Mas será a cereja do bolo. Será uma das maiores conquistas", avisou.

Fluminense e Manchester City se enfrentam na sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), na Arábia Saudita, pela final do Mundial de Clubes