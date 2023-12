Agressor conseguiu fugir do Estádio da Luz e está sendo procurado pela polícia - Divulgação / Benfica

Publicado 22/12/2023 10:23

Lisboa - Em meio ao duelo do Benfica com o AVS, na última quinta-feira (21), um torcedor foi esfaqueado na arquibancada do Estádio da Luz. De acordo com a 'CNN Portugal', uma briga teria motivado o crime. O agressor conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia.



A vítima, por sua vez, foi levada a um hospital próximo ao estádio e está fora de perigo, apesar da perfuração no abdômen. O clube português emitiu nota oficial, lamentando o ocorrido.

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o esfaqueamento de um torcedor ocorrida ao intervalo do jogo Benfica x AVS. Ele foi imediatamente assistido, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se estável.Todas as informações disponíveis foram reportadas às autoridades, que estão no encalço do agressor", diz o comunicado do Benfica, que venceu a partida por 4 a 1.