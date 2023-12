O Old Trafford é a casa do Manchester United desde 1910 - Oli Scarff / AFP

Publicado 26/12/2023 21:00

A chegada do bilionário Sir Jim Ratcliffe ao Manchester United - adquiriu 20% das ações - prevê investimento na reforma do Old Trafford. Mas a demolição do mítico estádio também pode ser uma opção, de acordo com a empresa responsável pela revisão das obras.



De acordo com presidente-executivo da Populous, Chris Lee, uma reforma pode custar praticamente o mesmo valor ou até mais do que construir um estádio do zero.



"Não diria que me agrada, mas sinto que uma nova construção pode acabar sendo a solução mais econômica. Sim, o investimento inicial obviamente é o mais elevado entre as três opções, mas há muitos terrenos para desenvolver por lá", disse em entrevista ao jornal britânico 'The Telegraph'.



A opção pela demolição, segundo ele, também evitaria a perda de receitas nos dias de jogos. Isso porque, durante a construção de um novo estádio em terreno vizinho, o Manchester United poderia seguir jogando no Old Trafford, que só seria demolido após a inauguração do novo.



"No espaço disponível você poderia fazer algo realmente inovador e emocionante. Não haveria restrições de espaço", completou o presidente da empresa responsável pelo projeto.



Ratcliffe pagou quase R$ 8 bilhões pela compra de 20% das ações e ficará responsável pelo futebol do Manchester United. Em troca, ele fornecerá um fundo de 237 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão) para as obras no Old Trafford ou na construção de um novo estádio.