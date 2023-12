Acidente de Michael Schumacher completa 10 anos em 2023 - Reprodução

Acidente de Michael Schumacher completa 10 anos em 2023Reprodução

Publicado 26/12/2023 19:45

O grave acidente sofrido por Michael Schumacher completa dez anos na próxima sexta-feira (29). Ralf, seu irmão mais novo, com quem chegou a participar de várias corridas na Fórmula 1, relembrou os ensinamentos e falou da saudade da família neste momento tão triste.

"Sinto falta do meu Michael daquela época. A vida às vezes é injusta. Michael teve sorte muitas vezes na vida, mas então esse acidente trágico aconteceu. Felizmente, opções modernas da medicina permitiram que fizéssemos algumas coisas, mas nada é como era antes", disse Ralf, aos 48 anos.



"Michael não era só meu irmão. Quando éramos crianças, ele também foi meu técnico e mentor. Ele me ensinou literalmente tudo sobre corridas de kart. Pode haver uma diferença de sete anos de idade, mas ele sempre estava ao meu lado. Corremos juntos, treinamos manobras de ultrapassagem e tudo que importa no esporte a motor. Ele repassou todas as diferentes coisas que já tinha internalizado. Tive a honra de aprender com o melhor", completou o ex-piloto, que somou seis vitórias e 27 pódios na F-1.



Relembre o acidente de Schumacher



Michael Schumacher estava de férias com a família quando sofreu traumatismo craniano dez anos atrás. O acidente aconteceu durante um passeio de esqui na estação de Maribel, nos Alpes franceses. Ele entrou em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas.



Schumacher usava capacete, mas bateu com força a cabeça, ficou seis meses em coma no hospital e depois foi levado para casa.



Periodicamente, amigos da família do ex-piloto que conviveram com o heptacampeão no auge de sua carreira na Fórmula 1 comentam como está seu estado de saúde, mas sem detalhes, protegendo o interesse da mulher do piloto, Corinna Betsch, que prefere não divulgar detalhes da situação.



Um dos poucos que mantém contato com os familiares é Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, equipe onde Schumacher trabalhou ao lado de Rubens Barrichello.