Jogo das Estrelas, organizado por Zico, vai para a 19ª edição em 2023 - Agência O Dia

Jogo das Estrelas, organizado por Zico, vai para a 19ª edição em 2023Agência O Dia

Publicado 26/12/2023 19:06

Com todos os nomes confirmados para o Jogo das Estrelas, que acontece na quarta-feira (27), às 20h30 no Maracanã, Zico fez questão de agradecer a todos pela presença. O ídolo do Flamengo também revelou que o evento deste ano será em homenagem a Pelé e Roberto Dinamite, que morreram entre o fim de dezembro e o início de janeiro.



Os netos do Rei do Futebol e o filho do maior ídolo da história do Vasco estarão presentes na cerimônia antes de a bola rolar.



"Eu só posso agradecer por essa festa do futebol que há 19 anos conseguimos realizar. E o Jogo das Estrelas não seria nada sem a presença de cada um, seja em campo como na arquibancadaFico feliz por todos aceitarem nossa convocação para fazer do evento um marco em todos esses anos. Desta vez, vamos homenagear o maior de todos, nosso Rei Pelé, e meu outro grande amigo, o Roberto. Qualquer coisa por eles é pouco para tanta representatividade e significado", disse Zico.



Em sua 19ª edição, o Jogo das Estrelas terá os portões abertos ao público às 16h, com artistas e músicos para fazerem a preliminar, às 18h.



Entre os ex-jogadores presentes, uma novidade: o ex-atacante argentino Martín Palermo, um dos maiores ídolos do Boca Juniors.



Ingressos à venda



Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos e quem ainda quiser garantir presença deve acessar o

e quem ainda quiser garantir presença deve acessar o site do evento e adquirir as entradas. nas lojas oficiais do Flamengo na Gávea, no Barra Shopping e no Shopping Nova América, das 10h às 16h, e na bilheteria 2 do Maracanã, das 10h às 17h.

Para os setores Norte e Sul o valor é R$ 50 (R$ 25 a meia entrada), Leste é R$ 70 (R$ 35 a meia) e Oeste, R$ 90 (R$ 45 a meia). As gratuidades só poderão ser retiradas no estádio.



Veja a lista de participantes do Jogo das Estrelas





Goleiros: Júlio César, Carlos Germano, Gabriel e Marcos Felipe (Bahia);

Zagueiros: Leandro, Mozer, Aldair, Fernando, Ronaldo Angelim e Geromel (Grêmio);



Laterais: Leonardo, Léo Moura, Athirson, Juan, Sorín e Gilberto (Bahia);



Volantes: Júnior, Andrade, Adílio, Mancuso, Amaral, Jônatas, Luisinho Quintanilha e Wendel (Zenit);



Meias: Zico, Éder Aleixo, Djalminha, Petkovic, Alex, D’Alessandro, Thiago Coimbra e Claudinho (Zenit);



Atacantes: Martín Palermo, Renato Gaúcho, Alcindo, Sávio, Alex Dias, Aloísio Chulapa, Amoroso, Grafite, Zé Roberto, Adriano Imperador, Luciano (São Paulo), Matheus Gonçalves (RB Bragantino) e Davidson (Wuhan Three Towns, da China).