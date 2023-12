Cazares atuando pelo Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

São Paulo - O Santos encaminhou um acerto com o meia Juan Cazares, ex-Fluminense. O jogador estava livre no mercado após deixar o América-MG. Ele assinou um pré-contrato com o Peixe nesta terça-feira (26) e irá jogar a Série B de 2024 pelo clube paulista.

O presidente eleito Marcelo Teixeira ainda não assumiu oficialmente o comando do Santos, no entanto ele assinou com Cazares uma carta de intenções, que funciona como uma espécie de pré-contrato. Essa ação tem sido feita com os outros reforços da equipe para o ano que vem como os laterais Jorge e Aderlan e o meia Giuliano.



O meia equatoriano se apresenta ao clube no início de janeiro para a realizar os exames médicos. O anúncio oficial só deve ocorrer após a aprovação nos exames.

Aos 31 anos, Cazares estava livre no mercado após disputar apenas 12 jogos pelo América-MG que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta não marcou gols e deu uma assistência no período.