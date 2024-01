Técnico Ramon Menezes já definiu os titulares da seleção pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Publicado 14/01/2024 12:55

A seleção brasileira pré-olímpica venceu de virada o Boavista por 2 a 1, neste domingo, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). No trabalho, o técnico Ramon Menezes apontou a provável equipe titular na estreia no Pré-Olímpico, com a escalação do primeiro tempo.



O time titular foi formado por três revelações dos grandes cariocas: Andrey Santos, que também foi o capitão, Bruno Gomes, ambos ex-Vasco, e John Kennedy, do Fluminense. Endrick, do Palmeiras, também estava nos 11 iniciais.



Com eles, Ramon escalou a seleção brasileira pré-olímpica, segundo o site 'ge', com: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.



Dos 11, apenas o zagueiro Arthur Chaves ficou o tempo todo em campo. E os reservas que entraram em campo no segundo tempo foram: Kaique, Marlon Gomes, Luan Patrick e Rikelme; Ronald, Alexsander e Gabriel Pirani; Guilherme Biro, Gabriel Pec e Giovane.

Os gols só saíram na segunda etapa. Bruno Gomes, que saiu e depois retornou a campo, garantiu a vitória no último lance. O outro gol foi marcado por Marlon Gomes, que jogou improvisado na lateral direita. Wellington Manzoli foi quem abriu o placar para o Boavista.

Compromissos da seleção pré-olímpica



Agora, os comandados de Ramon voltam a campo apenas na estreia do torneio Pré-Olímpico, que será na Venezuela, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. O Brasil estreia no dia 23, contra a Bolívia.

As duas seleções estão no Grupo A, que tem também Venezuela, Colômbia e Equador. Os dois primeiros nesta fase vão disputar um quadrangular final com os classificados do Grupo B (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru). E os dois melhores carimbam a presença em Paris.